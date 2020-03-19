Карантин в Украине: Полиция составила 270 протоколов за нарушение

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Наибольшее количество нарушений карантина зафиксирована в Донецкой области

В четверг, 19 марта, правоохранители составили почти 300 административных протоколов за нарушение карантина в Украине. Об этом сообщает прессцентр Министерства внутренних дел.

По данным МВД, сегодня сотрудники полиции составили 270 протоколов по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В Киеве правоохранители обнаружили 31 нарушение карантина.

Отмечается, что наибольшее количество нарушений карантина зафиксирована в Донецкой области, там было составлено 58 админпротоколов. Также нарушения выявили в Киевской (25), Херсонской (24), Сумской (19), Черкасской (18), Волынской (14) и Винницкой (13) областях.

Еще 10 протоколов составили в Львовской области, по 9 - в Ровенской и Кировоградской, 4 - в Николаевской, по 3 - в Закарпатской, Полтавской и Черниговской и 2 - в Житомирской областях. По одному протоколу было составлено в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях.

Напомним, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения через коронавирус. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.