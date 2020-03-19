Карантин в Украине: Банки скорректировали часы работы и временно закрыли часть отделений

Таскомбанк - банк, принадлежащий Тигипко Фото из открытых источников

Все финучреждения рекомендуют пользоваться онлайн-банкингом и избегать операций с наличными

Украинские банки принимают меры по снижению рисков для сотрудников и клиентов на время карантина. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, временно закрывают часть отделений, сокращают часы работы, внедряют санитарные часы и ограничения на количество клиентов в отделении.

Список банков и расписание работы:

Креди Агриколь Банк сообщил о временном закрытии 17 отделений из 150 (здесь и далее - на начало года, по данным НБУ). Остальные работают только в будние дни с 9:00 до 17:00 с перерывом на санитарный час, говорится в сообщении банка.

Банк "Пивденный" временно приостановил работу 22 из 98 отделений и сократил рабочий день (с 10:00 до 16:30) с тремя санитарными часами. Дополнительно банк отменил работу в выходные и ограничил максимальное количество клиентов в отделениях пятью.

Укрсиббанк сократил график работы с 10:00 до 16:00, внедрил сангодину и ограничил допустимое количество клиентов в отделении пятью людьми.

Отделение Таскомбанка будут работать только в будни с 10:00 до 16:00, в них могут находиться до пяти клиентов.

Кредобанк сократил часы с 10:00 до 16:30, предусмотрел два перерыва на дезинфекцию и ограничение на количество человек в отделении.

Идея Банк и Укрэксимбанк внедрили дополнительные санчасы и предупреждают о возможном ограничении количества лиц в отделениях банка.

Ощадбанк принимает клиентов только в будние дни до 16:00, Правэкс Банк и Глобус Банк - с 10:00 до 16:00, а ОТП Банк - с 9:00 до 17:00.

Все финучреждения рекомендуют пользоваться онлайн-банкингом и избегать операций с наличными.

Как известно, в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения через коронавирус. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.