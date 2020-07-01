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Канада подключится к расшифровке "черных ящиков" сбитого Ираном самолета МАУ

Фото из открытых источников

Исследование бортовых самописцев начнется 20 июля и продлится неделю

Канада поможет Франции в расшифровке "черных ящиков" сбитого Ираном самолета МАУ. Об этом говорится в сообщении Управления по безопасности транспорта Канады

"Управление по безопасности транспорта было приглашено к участию в расшифровке информации с самописцев, и мы вышлем команду следователей, специализирующихся на расшифровке и анализе "черных ящиков" самолетов", - написали в ведомстве.

Отмечается, что исследование бортовых самописцев начнется 20 июля и продлится неделю.

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Ранее иранские следователи попросили французское агентство авиационных аварий BEA расшифровать черные ящики со сбитого украинского самолета авиакомпании МАУ, поскольку что из-за санкций со стороны США они не смогли приобрести необходимое оборудование.

29 июня военный прокурор Тегерана Голамабас Торки сообщил о передаче "черных ящиков" во Францию.

Также в иранском правительстве выразили готовность выплатить компенсации семьям жертв рейса PS752.

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