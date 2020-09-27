Канада и Франция предложили Украине свою помощь после катастрофы АН-26

Правительства стран выразили соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе

Правительства Канады и Франции предложили помощь после авиакатастрофы под Харьковом Фото из открытых источников

Правительства Канады и Франции предложили Украине свою помощь после катастрофы самолета АН-26 возле Чугуева Харьковской области. Об этом сообщили министр МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter и пресс-служба дипведомства Франции.

В частности, Шампань заявил, что он провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой относительно трагедии АН-26. "Выразил свои соболезнования от имени Канады после катастрофы военного самолета и трагической потери стольких молодых жизней. Я также предложил любую помощь, которая может понадобиться Украине в эти тяжелые времена", – написал канадский дипломат.

В то же время МИД Франции обнародовало обращение со словами соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы. "Мы выражаем свои соболезнования семьям и родственникам погибших, а также искреннюю солидарность Франции с ее украинским партнером. Франция готова предоставить Украине любую помощь, которую она считает полезной при этих обстоятельствах", – говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 поблизости города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа – упал военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

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Утром в субботу в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета. Вчера, 26 сентября, стало известно, что спасатели нашли тела всех погибших в катастрофе: всего погибло 26 человек.