Правительство определилось с программой празднования Дня Независимости во время карантина

Флаг Украины Фото из открытых источников

В этом году празднование будет другого формата

Мероприятия ко Дню независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане независимости. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров, который принял проект распоряжения по плану мероприятий к 29 годовщине независимости Украины, передает "Украинская правда".

"В нынешнее празднование годовщины независимости Украины закладывается несколько нестандартный формат.

В частности, в Киеве планируется отойти от проведения традиционных торжеств на Крещатике и Майдане независимости, предоставляя им больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будет Михайловская площадь и Софийская площадь.

Мы понимаем, что есть определенные ограничения в связи с карантином, поэтому непременным условием при подготовке и проведении мероприятий будет оставаться обеспечение соблюдения требований постановления правительства о предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVDI-19", - сказал первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Отмечается, что 23 августа отметят День национального флага Украины. В Киеве, областных и районных центрах поднимут государственный флаг.

В Киеве флаг поднимут на вновь построенном флагштоке на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

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24 августа президент возложит цветы к кресту Героев Небесной сотни, а затем будет чествование павших защитников Украины у Стены памяти Михайловского собора.

Продолжатся торжества на Софийской площади: перед стройными подразделениями Вооруженных сил Украины и ветеранами АТО и ООС Владимир Зеленский вручит награды бойцам и произнесет речь.

В других городах Украины также состоятся торжества ко Дню Независимости Украины.

Карандеев подчеркнул, что главный лозунг праздника: "украинцы разные, но едины" и "Украина – это мы".

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал Указ № 318/2020 "О праздновании 29-й годовщины Независимости Украины", который определяет проведение торжественных мероприятий 23 и 24 июня.