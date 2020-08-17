Кабмин ограничит допуск хасидов в Умань на время празднования Рош ха-Шана, - Аваков

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Глава МВД отметил, что надеется на понимание от представителей хасидской религиозной общины

Кабинет министров Украины поддержал предложение МВД относительно ограничения на посещение иностранцами Умани во время празднования Рош ха-Шана. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

По словам министра, ежегодно в Умань приезжает от 30 - 50 тысяч хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Следовательно, во время пандемии, такие меры создают огромные риски распространения вируса не только для участников, но и для местного населения.

"Мы с уважением относимся к национальным традициям разных народов и религиозных общин и каждый год делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что заставляет правительства этих стран возвращаться к более жестким карантинным ограничениям. Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более при участии иностранцев", - сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что надеется на понимание от представителей хасидской религиозной общины, поскольку аналогичные действия были проведены с УПЦ и ПЦМП, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии.

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Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 проведение массового паломничества хасидов в Умань невозможно.

До этого городской председатель Умани Александр Цебрий высказался против приезда хасидов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.