Кабмин ограничит допуск хасидов в Умань на время празднования Рош ха-Шана, - Аваков
Глава МВД отметил, что надеется на понимание от представителей хасидской религиозной общины
Кабинет министров Украины поддержал предложение МВД относительно ограничения на посещение иностранцами Умани во время празднования Рош ха-Шана. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.
По словам министра, ежегодно в Умань приезжает от 30 - 50 тысяч хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Следовательно, во время пандемии, такие меры создают огромные риски распространения вируса не только для участников, но и для местного населения.
"Мы с уважением относимся к национальным традициям разных народов и религиозных общин и каждый год делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что заставляет правительства этих стран возвращаться к более жестким карантинным ограничениям. Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более при участии иностранцев", - сказал Аваков.
Глава МВД отметил, что надеется на понимание от представителей хасидской религиозной общины, поскольку аналогичные действия были проведены с УПЦ и ПЦМП, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии.
Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 проведение массового паломничества хасидов в Умань невозможно.
До этого городской председатель Умани Александр Цебрий высказался против приезда хасидов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.