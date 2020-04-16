К большому сожалению, никаких изменений не произошло: Мама Олеся Бузины о расследовании убийства журналиста

Телеканал ZIK

"Моего сына убили за талант и справедливость"

Мать убитого журналиста и писателя Олеся Бузины Валентина Бузина заявила, что в расследовании дела об убийства ее сына никаких сдвигов не произошло.

Об этом она рассказала в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK.

"К большому сожалению, никаких изменений не произошло. Ничего пока что не произошло. Сейчас не повезло, начался карантин. Я как человек, я пойму. Но до того? Третий год продолжаются заседания, но как они проходят – через месяц, через полтора, потом переносятся", – заявила Валентина Бузина.

Она добавила: Из Офиса президента относительно этого дела в последнее время к ней никто не обращался. Женщина призналась, что и сама не хочет больше тревожить господина президента.

"Он же знает эту проблему. Я надеялась, что он творческий человек, он особенно будет в этом также заинтересован, чтобы в его стране не было убийств. Но случилось то, что случилось. Пока что никаких сдвигов. К большому сожалению", – сказала мать убитого журналиста.

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Кроме того, она заявила, что верит в украинское общество, что она сейчас прозревает и не побоится говорить правду.

"Я сейчас прошу журналистов взяться за руки, стать стеной и сказать: нет, больше убийств не будет. И Олеся ни за что убили. Он своей кровью заплатил за то, чтобы свободно мог говорить каждый журналист", – подчеркнула Валентина Бузина и добавила, что в расследовании убийства ее сына ей очень помогает народный депутат Ренат Кузьмин и адвокат Артем Захаров. Женщина подчеркнула: если бы не эти люди, дело Олеся давно была бы в архиве.

Напомним, Олеся Бузину убили 16 апреля 2015 в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором он проживал. Двое подозреваемых в совершении преступления - Андрей Медведько и Денис Полищук - были задержаны 18 июня. Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. Медведько является участником АТО, он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".

Также ранее сообщали, что бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка отказался принять 80-летнюю мать убитого писателя и журналиста Олеся Бузины. При этом Рябошапка сделал вид, что "забыл", что это дело попало в международные отчеты ОБСЕ.