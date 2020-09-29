Изъято 238 кг наркотиков и 8,5 млн пачек сигарет: СБУ отчиталась о противодействии контрабанде

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С начала года Служба безопасности Украины изъяла 238 кг наркотиков, 223 кг прекурсоров и 56 кг психотропных веществ, которые пытались перевезти через границу. Об этом сообщает прсслужба ведомства.

Также, как отмечается, СБУ блокирует незаконную перевозку через границу табачных изделий – в частности, изъято 8,5 млн. пачек сигарет, 26,7 тонн контрафактного кальянного табака и 22 тонны сырья для изготовления сигарет.

"Из наиболее масштабных случаев: блокирование двух партий кокаина, прибывшего из Южной Америки, в морском порту "Южный". В мае было изъято 53,4 кг, а в сентябре – более 100 кг", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что Служба безопасности эффективно взаимодействует с правоохранителями из других стран. Например, благодаря совместной операции СБУ с Евроюстом, Европолом и коллегами из Франции, Польши и Словакии была прекращена деятельность мощного группировки. Оно специализировалось на производстве и контрабанде оптовых партий стероидов. В международной спецоперации принимали участие более 270 правоохранителей. В результате на территории ЕС задержаны 24 фигуранта и арестованы активы на общую сумму почти 2,1 миллиона евро.

В целом с начала года СБУ начала 39 уголовных производств по фактам контрабанды наркотиков, психотропов и прекурсоров. За такие преступления были осуждены 24 человека.

Служба безопасности Украины

Что касается контрабанды табачных изделий, отметили в ведомстве, то обычно таким образом пытаются переправить контрафактную продукцию.

Например, почти 6,5 млн пачек контрафактных сигарет стоимостью более 112 млн гривен было обнаружено на Днепропетровщине. Под видом известных брендов их сбывали в Украине и доставляли в ЕС.

Еще более 1,5 млн пачек контрафакта и почти 15 тонн табака СБУ обнаружила, когда провела следственные действия в четырех областях – Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Закарпатской. Здесь злоумышленники выращивали табак, а затем нелегально изготавливали сигареты и сбывали крупные партии в Евросоюз.

А на Волыни СБУ блокировала контрабанду прямо на складах и уже в грузовике. Через границу злоумышленники планировали переправить 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на сумму 15 млн гривен.