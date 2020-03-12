Известному русскому блогеру продлили запрет на въезд в Украину с 3 до 10 лет

Русский блогер Наталья Краснова из открытых источников

Русский блогер в 2018 году незаконно посещала аннексированный Крым

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" во второй раз за последние месяцы не впустили в Украину известного российского блогера. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, сегодня, 12 марта, россиянка прибыла рейсом из Минска в "Борисполь". Во время пограничного контроля было установлено, что в конце прошлого года она уже пыталась попасть в Украину и за незаконное посещение АР Крым в 2018 году ей был запрещен въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года.

"Однако женщина решила проявить упрямство и еще раз проверить бдительность украинских пограничников. Ведь заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда ей помогут пересечь украинскую границу. Такой замысел россиянки был раскрыт сразу, поскольку на нее сработала информация из базы данных. На вопрос, почему она заменила паспорт, женщина сообщила, что якобы съела собака", - отметили в ведомстве.

За умышленное невыполнение решения государственного органа о запрете въезда, который должен был действовать до конца 2022 года, российскому блогеру поставили новый срок запрета въезда в Украину на 10 лет.

Напомним, ранее пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" отказали во въезде и запретили посещать Украину российскому чиновнику, которого в РФ наградили медалью "За возвращение Крыма".