live
Новости » События Читати новину українською

Известного украинского филолога Александра Пономарива госпитализировали в тяжелом состоянии

Александр Пономарив

 Фото из открытых источников

Пономарив упал и сломал позвоночник

Известный украинский филолог Александр Пономарив попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель директора Центра коммуникаций Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Литвиненко.

Отмечается, что 82-летний филолог упал и сломал позвоночник.

"Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Лечение требует значительных средств", - говорится в сообщении.

Александр Пономарив является доктором филологических наук, профессором кафедры языка и стилистики Института журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Также он заместитель председателя Всеукраинского общества "Просвіта" им. Шевченко.

Пономарив автор более 250 научных, научно-популярных и научно-публицистических работ по истории, стилистики и культуры украинского языка.

Новости по теме: Полиция проводит обыски в университете Шевченко

Напомним, ранее в Украине госпитализировали рекордное количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Десна" на последних минутах вырвала победу в голевой перестрелке с "Динамо" Пожар на столичных Позняках ликвидировали, - ГСЧС В Киеве на Позняках горит многоэтажка рядом с домом, где произошел взрыв газа Финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Вторая волна COVID-19. Наводнение. Экономика. Свобода слова | 25.06.20
Евгений Комаровский | Народ против | 25.06.20
Скандальный эфир. Шарий vs Кузык vs Линько: Жесткие перепалки в студии ЗИК | Ток-шоу
Скандальное заявление Третьяковой. Обращение Украины к НАТО | Ток-шоу
Новые подробности
Очередные пленки Порошенко-Байдена. Новые