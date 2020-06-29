Известного украинского филолога Александра Пономарива госпитализировали в тяжелом состоянии

Александр Пономарив Фото из открытых источников

Пономарив упал и сломал позвоночник

Известный украинский филолог Александр Пономарив попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель директора Центра коммуникаций Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Литвиненко.

Отмечается, что 82-летний филолог упал и сломал позвоночник.

"Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Лечение требует значительных средств", - говорится в сообщении.

Александр Пономарив является доктором филологических наук, профессором кафедры языка и стилистики Института журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Также он заместитель председателя Всеукраинского общества "Просвіта" им. Шевченко.

Пономарив автор более 250 научных, научно-популярных и научно-публицистических работ по истории, стилистики и культуры украинского языка.

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Напомним, ранее в Украине госпитализировали рекордное количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.