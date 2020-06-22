Изнасилование в Кагарлыке: Суд оставил под стражей двух подозреваемых экс-полицейских

Подозреваемые будут под стражей до 22 июля

Фото из открытых источников

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывших полицейских из Кагарлыка Николая Кузива и Сергея Сулиму, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"22 июня 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 26 мая 2020 года, которым удовлетворено ходатайство следователя Второго СВ ТУ ГБР в городе Киеве и применено в отношении подозреваемых К. и С. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Как отмечается, определения следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 26 мая 2020 года оставлено без изменений, а апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения.

Новости по теме: Изнасилование в Кагарлыке: Денисова обратилась к Нацсовету относительно распространения в СМИ персональных данных потерпевшей

Напомним, ранее адвокат потерпевшей во время изнасилования в Кагарлыке рассказал, что сторона подозреваемых заявляет об отсутствии доказательств.