Изнасилование в Кагарлыке: Следствие изменило квалификацию подозреваемым

Убрали статью о превышении служебных полномочий

Один из участников издевательств в Кагарлыке Фото из открытых источников

Следствие по делу об изнасиловании женщины в полицейском участке в Кагарлыке изменило квалификацию действий подозреваемых Сергея Сулимы и Николая Кузива. Об этом рассказал прокурор по делу Валерий Смирнов, сообщает "Громадське радіо".

По его словам, сейчас двух бывших полицейских подозревают в изнасиловании группой лиц ( ст.152 Уголовного кодекса) и в истязании по предварительному сговору группой лиц (ст. 127 Уголовного кодекса).

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Как отмечается, из квалификации убрали ст. 365 Уголовного кодекса (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

"365-ую переквалифицировали в 127-ую. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного правонарушения", - сказал прокурор.

Кроме этого, он отметил, что в деле назначили около девяти экспертиз, некоторые из них уже завершили, но большинство еще проводят.

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Напомним, в понедельник, 22 июня, Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывших полицейских из Кагарлыка Николая Кузива и Сергея Сулиму, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции.