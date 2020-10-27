Изнасилование в Кагарлыке: Прокуратура сообщила о подозрении экс-главе подразделения полиции
Фигуранту избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему руководителю Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области по непринятию мер к пресечению незаконных действий подчиненных. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Следствие выбрало для фигуранта меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
"Экс-глава отделения полиции, достоверно зная о факте задержания 9 января 2020 года его подчиненными двух человек без оформления и удерживания их в течение ночи в подразделении полиции пристегнутыми наручниками к батарее, не принял мер к пресечению незаконных действий полицейских и не сообщил в компетентные органы об этом преступлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все необходимые доказательства были получены в ходе расследования фактов пыток и изнасилования лиц сотрудниками подразделения полиции в Кагарлыке.
Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.
Впоследствии сотрудники ГБР задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции. Злоумышленники были перемещены в изолятор временного содержания.
26 мая бывшему оперуполномоченному и экс-начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Киевской области объявили подозрение в изнасиловании женщины.
В начале июля в Киеве суд избрал меру пресечения еще двоим работникам Кагарлыкского отделения полиции, которых подозревают в пытках.