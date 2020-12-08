Избившая шестиклассника учительница из Львовской области баллотировалась в депутаты от партии Порошенко

Учительница украинского языка и литературы в школе села Потелич Львовской области Надежда Патлыка, которая избила шестиклассника, безуспешно баллотировалась в депутаты местной ОТГ от партии "Европейская солидарность" на последних местных выборах, передает "Страна" со ссылкой на данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Так, 41-летний педагог баллотировалась в депутаты Добросинско-Магеровской громады во Львовской области 21 номером в списке партии "Европейская солидарность". Тем не менее, попытка Надежды избраться оказалась неуспешной, ей удалось набрать всего 28 (10,76%) голосов.

"Страна UA"

Вскоре после того, как видео инцидента появилось в сети, руководство школы приняло решение об увольнении Патлыки, которая не только преподавала украинский язык, но и занимала должность заместителя директора учебного заведения по воспитательной работе. Об этом сообщила пресс-служба Жовковской районной госадминистрации со ссылкой на указ 64-к Потелыцкой ООШ от 7 декабря.

"Страна UA"

Напомним, в селе Потеличи Львовской области заместитель директора по воспитательной работе "воспитывала" ученика-шестиклассника оплеухами. Кадры инцидента сняли одноклассники мальчика и выложили в сеть.

Позже учительница объяснила, что ее побудило к таким действиям.