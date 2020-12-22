Избили до потери сознания: В Броварах на остановке общественного транспорта ограбили женщину

В Броварах с ножом напали на женщину Фото из открытых источников

Злоумышленник несколько раз ударил женщину по голове, в результате чего она потеряла сознание

В Броварах на остановке общественного транспорта напали на женщину: мужчина с ножом жестоко избил пострадавшую, после чего ограбил. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Угрожая ей ножом, он требовал отдать ему вещи. Затем злоумышленник нанес ей несколько ударов по голове. Когда потерпевшая потеряла сознание, разбойник забрал ее вещи и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Через некоторое время правоохранители вышли на след и задержали злоумышленника по месту жительства его девушки. Им оказался 29-летний мужчина, который уже имел проблемы с законом. В ходе обыска у нападавшего обнаружили и изъяли похищенные вещи.

Также по факту нападения было открыто уголовное производство по части первой статьи 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Нападавшего поместили в следственный изолятор Нацполиция

Напомним, два месяца назад в Киеве вооруженный мужчина с ножом напал на участника АТО/ООС, который занимался агитационной деятельностью. В результате пострадавшего доставили в реанимацию в критическом состоянии.