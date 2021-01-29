Избила полицейского на акции протеста: В России арестовали украинку

Фото скриншот с видео

Девушку задержали на два месяца

В Российской Федерации арестовали уроженку Украины Ольгу Бендас. Ее обвиняют в якобы избиении правоохранителя на акции протеста в поддержку Алексея Навального, которая состоялась в минувшую субботу, 23 января. Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости".

Согласно сообщению, российский суд решил арестовать украинку на два месяца. По версии следствия, Ольга Бендас во время митинга в Москве несколько раз нанесла телесные повреждения полицейскому.

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Напомним, в субботу, 23 января, в России начались акции протеста с требованием освободить Алексея Навального. Первые протесты стартовали в Хабаровске примерно в 13:00 по местному времени (5 утра по Киеву).

По состоянию на 21:30 стало известно, что количество задержанных на акциях протеста в России превысило три тысячи человек. Задержания протестующих проводились более чем в 100 российских городах.

При этом самые массовые и жесткие задержания происходили в Москве возле СИЗО "Матросская Тишина", где находится Алексей Навальный. Там силовики били митингующих ногами и дубинками.