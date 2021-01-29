live
Новости » События Читати новину українською

Избила полицейского на акции протеста: В России арестовали украинку

Фото скриншот с видео

Девушку задержали на два месяца

В Российской Федерации арестовали уроженку Украины Ольгу Бендас. Ее обвиняют в якобы избиении правоохранителя на акции протеста в поддержку Алексея Навального, которая состоялась в минувшую субботу, 23 января. Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости".

Согласно сообщению, российский суд решил арестовать украинку на два месяца. По версии следствия, Ольга Бендас во время митинга в Москве несколько раз нанесла телесные повреждения полицейскому.

Новости по теме: Алла Пугачева удалила из друзей Киркорова и подписалась на Instagram Навального после протестов в РФ

Напомним, в субботу, 23 января, в России начались акции протеста с требованием освободить Алексея Навального. Первые протесты стартовали в Хабаровске примерно в 13:00 по местному времени (5 утра по Киеву).

По состоянию на 21:30 стало известно, что количество задержанных на акциях протеста в России превысило три тысячи человек. Задержания протестующих проводились более чем в 100 российских городах.

При этом самые массовые и жесткие задержания происходили в Москве возле СИЗО "Матросская Тишина", где находится Алексей Навальный. Там силовики били митингующих ногами и дубинками.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Зеленский поручил вынести реформу "Укроборонпрома" на рассмотрение СНБО Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за недостоверную информацию в декларации Мы должны помнить, что не замечать диктатуру, нацизм и жестокое отношение к человечеству невозможно, - Зеленский Ситуация с COVID-19 уже не такая угрожающая, как весной, – Зеленский
Loading...

программы канала ZIK

COVID-19: Поддерживаем друг друга І 29.01.21
Владимир Кацман | Ток-шоу
ВРУ разрешила вакцинацию. Сильные снегопады. Игры синевирских медведей | #Новости | 29.01.21
Сокращение депутатов. Выживание в Украине. Космическая цена на газ | Ток-шоу
Циклон в Украине. Протесты в мире. Поиск происхождения COVID-19 | #Новости | 29.01.20
Вопрос Донбасса. Завышенные тарифы. Языковой вопрос в Украине | Мы все - украинцы | 28.01.21