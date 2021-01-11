Избил и спустил с лестницы: В Одессе мужчина бурно отреагировал на наряд правоохранителей

Мужчина ударил в лицо полицейского, прибывшего на вызов Фото из открытых источников

Один из патрульных оказался в больнице с многочисленными травмами

В Одессе мужчина бросился с кулаками на наряд правоохранителей, приехавший на вызов. Об этом сообщает "Страна.иа" с отссылкой на собственные источники.

Как отмечается, инцидент произошел около 22:00 10 января в Приморском районе города. Наряд правоохранителей вызвали соседи из подъезда к мужчине, который дебоширил. Когда полицейские приехали, 48-летний правонарушитель сразу набросился на них с кулаками. В частности, он ударил в лицо 26-летнего лейтенанта и спустил его с лестницы.

По словам правоохранителей, пострадавший патрульный оказался в больнице. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и травма живота.

Правонарушителя задержали, против него открыли уголовное дело. Ему грозят исправительные работы сроком до двух лет или арест до 6 месяцев. Возможно также лишение или ограничение свободы сроком до 3 месяцев.

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