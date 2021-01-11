live
Новости » События Читати новину українською

Избил и спустил с лестницы: В Одессе мужчина бурно отреагировал на наряд правоохранителей

Мужчина ударил в лицо полицейского, прибывшего на вызов Фото из открытых источников

Один из патрульных оказался в больнице с многочисленными травмами

В Одессе мужчина бросился с кулаками на наряд правоохранителей, приехавший на вызов. Об этом сообщает "Страна.иа" с отссылкой на собственные источники.

Как отмечается, инцидент произошел около 22:00 10 января в Приморском районе города. Наряд правоохранителей вызвали соседи из подъезда к мужчине, который дебоширил. Когда полицейские приехали, 48-летний правонарушитель сразу набросился на них с кулаками. В частности, он ударил в лицо 26-летнего лейтенанта и спустил его с лестницы.

По словам правоохранителей, пострадавший патрульный оказался в больнице. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и травма живота.

Правонарушителя задержали, против него открыли уголовное дело. Ему грозят исправительные работы сроком до двух лет или арест до 6 месяцев. Возможно также лишение или ограничение свободы сроком до 3 месяцев.

Новости по теме: Зарядила бутылкой: В Днепре нетрезвая водитель напала на полицейских

Ранее сообщалось, что на Киевщине нетрезвый водитель вместе со своими товарищами напали на полицейских. Правонарушители отстреливались и пытались убежать.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Одессе мужчина влез в мебельный магазин и уснул на диване В центре Одессы произошло масштабное ДТП с участием пяти авто, есть погибшие и травмированные Обливал бензином и угрожал ножом: В Одессе полиция вместе с горожанами задержали хулигана Жемчужина у моря: Как Одесса стала самым популярным местом для встречи новогодних праздников
Loading...

программы канала ZIK

Новые карантинные ограничения. Тарифные протесты. Спасительная вакцина | Ток-шоу
Тесты на коронавирус. Зимний локдаун. Трансплантология в Украине | Брифинг Степанова | 11.01.21
Локдаун в Украине. Авиакатастрофа в Индонезии. Последствия непогоды в Испании | #Новости | 11.01.21
Американская демократия проходит непростой период испытания: Кацман прокомментировал протесты в США
Январские платежки. Второй год с COVID-19. Валютные качели | Детали недели | 09.01.20
Первый день локдауна. Протесты под Капитолием. Ситуация с тарифами | Ток-шоу