Из-за снегопадов на трассе Киев-Одесса образовалась 30-километровая пробка

Трассу Киев-Чоп из-за непогоды сковал многокилометровый затор Фото из открытых источников

На заблокированной дороге работает более 20 единиц техники

Через снегопады на трассе междугороднего сообщения Киев-Одесса образовалась пробка длиной в 30 км. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На автодороге М-05 Киев – Одесса наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка – Ревова (наблюдаются переметы протяженностью около 30 км, в которых заблокирована до 300 крупногабаритных транспортных средств, движение в направлении Киева закрыты). Обеспечен проезд по двум полосам в направлении г. Одесса для транспортных средств всех категорий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для расчистки снежных заносов на заблокированном участке трассы работает 24 единицы техники и 43 спасателя.

При этом добавляется, что на дорогах Украины в целом проезд обеспечен.

По состоянию на 10 часов 29 января, небольшой снег идет в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях и столице. На дорогах во время непогоды работает 1 700 специалистов и 1 480 единиц техники.

Ранее сообщалось, что осложненным остается движение транспорта в Одесской и Николаевской областях. Из-за непогоды остаются заблокированными трассы М-15 Одесса – Рени, М-16 Одесса – Кучурган и М-13 Кропивницкий – Платонове.