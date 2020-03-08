Из-за обстрелов НВФ возле Марьинки вспыхнул масштабный пожар

Огонь удалось потушить до того, как он добрался до жилых домов

В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями позиций военнослужащих операции Объединенных сил неподалеку прифронтовой Марьинки Донецкой области произошел крупный пожар. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, командир одного из подразделений, который обороняет Марьинку, рассказал, что противник открыл огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате таких действий, загорелась сухая трава. Пожар быстро распространился на значительные территории и достиг расположенных неподалеку жилых домов мирных жителей.

Как отмечается, благодаря оперативной работе украинских военных, пожар удалось локализовать и избежать поджога жилых домов местных жителей поселка. В то же время огонь повредил немного деревянные конструкции одного из опорников украинских военных.

Напомним, в течение минувших суток, 7 марта, незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня.