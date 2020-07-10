Из-за лесных пожаров в Луганской области загорелась свалка в Северодонецке

Пожар на полигоне бытовых отходов в Северодонецке Северодонецкий городской совет

Сил местных спасателей недостаточно, чтобы справиться с огнем

В результате лесных пожаров в Луганской области произошло возгорание мусора на городском полигоне твердых бытовых отходов в городе Северодонецк. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Согласно сообщению, в целом полигон обеспечен противопожарными средствами, в частности: емкостью для воды на 500 куб.м., которая пополняется из скважины, и автомобилем для заливки мест возгорания водой.

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Однако верховой лесной пожар оказался слишком мощным, поэтому во вторник, 7 июля, персонал полигона эвакуировали. Когда сотрудники вернулись, то было обнаружено, что твердые бытовые отходы занялись на значительной площади полигона.

Как отмечается, сейчас на полигоне работают пожарные Северодонецкого управления ГСЧС, однако их сил явно недостаточно для обуздания возгорание на такой большой площади. Также продолжение горения делает невозможным вывоз сюда отходов из города.

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Напомним, утром 7 июля в Новоайдарском районе Луганской области произошел пожар в местном лесничестве. Для ликвидации бедствия выехали пожарные Луганской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областей, а также два самолета из Краматорска, но они не могли тушить огонь, поскольку НПФ не гарантировали безопасность неба.

Позже глава государства дал добро на использование авиации, а премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство окажет помощь пострадавшим гражданам.

Также в среду, 8 июля, на заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона получила гарантии режима безопасности при ликвидации пожаров в Луганской области.

Впоследствии стало известно, что правоохранители рассматривают три версии возникновения пожаров в Луганской области, одна из которых - поджог. Затем в Нацполиции заявили о рассмотрении еще одной версии - попадания снарядов с неподконтрольной украинскому правительству территории.

9 июля спасателям удалось локализовать пожар, однако оставались еще три очага тления.