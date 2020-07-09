Из Украины выслали криминального "авторитета" по прозвищу "Дед"

Сотрудники ДСР и криминальный "авторитет" по кличке "Дед" Фото: Нацполиция

В течение 15 лет ему запрещено въезжать в Украину

Задержанного на Закарпатье криминального "авторитета" по прозвищу "Дед" выдворили за пределы Украины с запретом на въезд в течение 15 лет. Об этом говорится в сообщении Департамента стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции Украины.

Уточняется, что 55-летнего уроженца Армении неоднократно задерживали за нарушение миграционного законодательства, после чего принудительно высылали из Украины. Однако, несмотря на запрет, он вновь вернулся, и, чтобы не попасться на глаза полицейским, каждые три-четыре дня менял место жительства.

Несмотря на меры конспирации, 28 апреля 2020 оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Закарпатской области задержали "Деда".

На мужчину составили административные протоколы и доставили его в Вознесенский райсуд Николаевской области. Суд удовлетворил представление правоохранителей о его задержании и помещении в Николаевский пункта временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на шесть месяцев с последующим выдворением. 8 июля сотрудники ДСР помогли криминальному "авторитету" покинуть пределы Украины, тем самым исполнив решение суда.

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