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Из Украины пытались вывезти более 20 тыс. медицинских масок, - Офис генпрокурора

На этот раз груз пытались доставить в Израиль

Фото из открытых источников

Сотрудники прокуратуры пресекли попытку вывоза за пределы Украины 21 тыс. медицинских масок стоимостью свыше 1 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. 

Согласно сообщению, работники одного из частных предприятий, злоупотребляя полномочиями, пытались экспортировать в Израиль 21 тыс. медицинских масок во время действия запрета, определенного постановлением Кабинета министров Украины.

Как отмечается, суд наложил арест на указанный груз, а Херсонская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса). 

Напомним, недавно на Закарпатье Служба безопасности Украины помешала попытке незаконного вывоза из страны 80 тыс. защитных масок, которые собирались перепродать в странах Евросоюза.

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