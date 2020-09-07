Из пиратского плена вернулись 6 украинских моряков

Пираты захватили украинцев 17 июля

В июле пираты захватили танкер " Curacao Trader" Фото из открытых источников

В Украину вернулись 6 членов экипажа судна Curacao Trader, которые были освобождены из пиратского плена 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что моряки провели в плену у пиратов более месяца, но уже скоро должны встретиться со своими семьями. "Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников. Мы все время держали ситуацию на контроле. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, активную работу по освобождению украинцев проводил МИД, работники которого сопровождали переговорный процесс для возвращения моряков домой.

Напомним, 17 июля у берегов Нигерии в Гвинейском заливе пираты напали на танкер Curacao Trader и похитили членов экипажа, граждан Украины и России. Тогда восемь вооруженных злоумышленников захватили корабль в 210 морских милях от нигерийского штата Байэлса. В результате этого были похищены 15 членов экипажа.