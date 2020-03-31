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Из отеля "Казацкий" в Киеве сбежали несколько человек, помещенных на обсервацию

Отель "Казацкий" взяли под охрану правоохранители Радио Свобода

Полиция намерена привлечь беглецов к административной ответственности

Несколько людей, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на пресслужбу Национальной полиции.

"Несколько человек покинули место обсервации. Сейчас вместе с пограничниками уточняем списки, чтобы точно знать, сколько", - сказали в ведомстве.

Кроме того, место обсервации в отеле "Пуща" также оставили ранее эвакуированные из Катара.

Полиция намерена привлечь тех, кто бежал из обсервации к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины взяло под охрану отель "Казацкий" в Киеве, где на принудительной обсервации находятся эвакуированные граждане.

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