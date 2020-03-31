Из отеля "Казацкий" в Киеве сбежали несколько человек, помещенных на обсервацию
Полиция намерена привлечь беглецов к административной ответственности
Несколько людей, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на пресслужбу Национальной полиции.
"Несколько человек покинули место обсервации. Сейчас вместе с пограничниками уточняем списки, чтобы точно знать, сколько", - сказали в ведомстве.
Кроме того, место обсервации в отеле "Пуща" также оставили ранее эвакуированные из Катара.
Полиция намерена привлечь тех, кто бежал из обсервации к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины взяло под охрану отель "Казацкий" в Киеве, где на принудительной обсервации находятся эвакуированные граждане.