Из обломков самолета АН-26 достали "черные ящики", – Харьковская ОГА

Обломки отвезут на территорию воинской части в Чугуевском районе

Обломки самолета АН-26 в Харьковской области Влад Абрамов / УНІАН

Среди обломков самолета АН-26, который разбился у Чугуева Харьковской области, нашли бортовые самописцы. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главу Харьковской обладминистрации Алексея Кучера.

По словам чиновника, "черные ящики" уже изъяты. "Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд-минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки", – сказал руководитель области.

Также Кучер выразил надежду на расшифровку изъятых "черных ящиков" в ближайшее время. Сейчас известно, что с места катастрофы забирают обломки самолета. В частности, краном загружают части воздушного судна на грузовик. Части самолета отвезут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

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Ранее сообщалось, что в правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы заявили о невозможность транспортировки обломков самолета и изъятие самописцев до завершения процедуры с телами погибших. Также вицепремьер Олег Уруский сказал, что самолет АН-26 попытаются собрать в исходное состояние.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 поблизости города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа – упал военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

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Утром в субботу в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета АН-26 В Харьковской области. Сегодня, 26 сентября, стало известно, что спасатели нашли тела всех погибших в катастрофе: всего погибло 26 человек.

Впоследствии появилась информация, что курсант-третьекурсник, выживший в крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области, уже вышел из шокового состояния, вскоре его могут выписать из госпиталя.