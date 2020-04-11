Из ОАЭ в Украину прибыл десятитонный гумгруз для преодоления коронавируса
В него входят защитные комбинезоны, халаты, маски, перчатки, бахилы и антисептические средства
В аэропорт "Борисполь" прибыла партия гуманитарной помощи из Объединенных Арабских Эмиратов для поддержки Украины в преодолении пандемии COVID-19.
Об этом сообщает МИД Украины.
"Эмираты являются особым партнером для Украины. Украина и ее граждане глубоко признательны руководству ОАЭ за доставку 10 тонн медицинских средств, которые нужны украинским врачам и медицинскому персоналу для борьбы с коронавирусом", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В десятитонном грузе передали защитные комбинезоны, халаты, маски, перчатки, бахилы и антисептические средства.
По мнению Кулебы, гуманитарная помощь поможет сотням украинских врачей продолжить самоотверженно выполнять свою работу и спасать человеческие жизни, а украинцам – обезопасить себя от болезни.
Как сообщалось ранее, США также выделили Украине гуманитарную помощь на 1,2 млн долларов для борьбы с коронавирусом.