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Из ОАЭ в Украину прибыл десятитонный гумгруз для преодоления коронавируса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом аль-Кааби прессслужба МИД

В него входят защитные комбинезоны, халаты, маски, перчатки, бахилы и антисептические средства

В аэропорт "Борисполь" прибыла партия гуманитарной помощи из Объединенных Арабских Эмиратов для поддержки Украины в преодолении пандемии COVID-19.

Об этом сообщает МИД Украины.

"Эмираты являются особым партнером для Украины. Украина и ее граждане глубоко признательны руководству ОАЭ за доставку 10 тонн медицинских средств, которые нужны украинским врачам и медицинскому персоналу для борьбы с коронавирусом", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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В десятитонном грузе передали защитные комбинезоны, халаты, маски, перчатки, бахилы и антисептические средства.

По мнению Кулебы, гуманитарная помощь поможет сотням украинских врачей продолжить самоотверженно выполнять свою работу и спасать человеческие жизни, а украинцам – обезопасить себя от болезни.

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Как сообщалось ранее, США также выделили Украине гуманитарную помощь на 1,2 млн долларов для борьбы с коронавирусом.

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