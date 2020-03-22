Из Китая в Украину везут обычные экспресс-тесты вместо лабораторных, - СМИ

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Экспресс-тесты менее точны и позволяют обнаружить в организме не сам вирус, а только антитела

Самолет, направляющийся из Китая в Украину, везет не лабораторные тесты, которые позволяют надежно диагностировать коронавирус, а обычные экспресс-тесты.

Сначала информацию об этом опубликовал на своей странице в Facebook эксперт Министерства здравоохранения Павел Паламарчук, однако впоследствии удалил эту публикацию, передает Зеркало недели.

"В китайском самолете - экспресс тесты. У меня все", - говорилось в той публикации.

В ответ на это адвокат Евгения Закревская на странице в Facebook написала, что это плохие новости и пояснила, что экспресс-тесты менее точны и что они "видят" не вирус, а только антитела, которые начинают появляться в организме лишь на 5-6 день после появления симптомов.

"А от заражения до симптомов может пройти еще две и больше недель. То есть отрицательный результат теста почти не дает никакой полезной информации для борьбы с эпидемией. Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный и главное - его получают поздно. А тестировать вероятно зараженных, которые уже могут переносить вирус, но еще не имеют симптомов, экспресс-тестами вообще без смысла. То есть ни проверить приезжающих в страну, ни своевременно обнаружить пораженных среди вероятных контактов заболевшего экспресс-тесты не могут", - утверждает она.

По ее словам, только лабораторные тесты могут достоверно установить как наличие, так и отсутствие коронавируса у человека даже до начала проявления симптомов.

Также Евгения отмечает, что без необходимого количества ПЦР-тестирования, то есть лабораторных тестов, Минздрав не установит достоверную информацию о больных, а вся статистика не дает полной картины, поэтому карантинные мероприятия не являются эффективными.

"Без достаточного количества ПЦР-тестов невозможно внедрить адекватные протоколы тестирования и уточнить необходимые карантинные мероприятия - усилить относительно вероятно пораженных кластеров и уменьшить общее негативное влияние на экономику", - пишет она.

По ее мнению, все это означает, что в ближайшее время не получится контролировать распространение эпидемии, а тем более с ней эффективно бороться.

Ранее сообщалось, что 20 марта из аэропорта "Борисполь" в Китай отправился самолет за тестами на COVID-19, масками и необходимым медицинским оборудованием.

Также глава государства Владимир Зеленский отмечал, что поступила первая партия экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19.