Из Киева вылетел самолет для эвакуации украинцев из Италии

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После прибытия в Украину эвакуированы будут обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин)

В воскресенье, 15 марта, в 16:00 самолет спецрейсу авиакомпании SkyUp Airlines вылетел из аэропорта "Борисполь" для эвакуации 95 своих граждан из Венеции, что пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Это только первый борт, который осуществляет эвакуацию украинцев не могут вернуться домой из-за карантина. Он совершит полет по маршруту Киев (Борисполь) - Венеция (аэропорт Марко Поло) - Киев (Борисполь)", - добавили в пресс-центре.

Так, по информации МЗ, украинцев, которых эвакуируют из Италии, перед посадкой на борт протестируют на наличие COVID-19. Кроме этого, после прибытия в Украину все эвакуированные будут обязательства’связанные совершить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).

"На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19. Подчеркиваю, пребывания дома на самоизоляции, как и осуществления амбулаторного лечения людей с легким течением болезни, безопасное для окружающих, при условии соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения’я, которые указаны в Стандартах оказания медицинской помощи", - подчеркнул главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как отмечается, на борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф. Также весь экипаж был обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами.

Позже на брифинге главы МИД Кулебы, министра инфраструктуры Криклия и заместителя министра Минздрава Ляшко сообщили, что борт с украинцами прибудет в 22:30 15 марта. По предварительной информации, на спецрейс зарегистрировались 123 украинца.

Напомним, на итальянско-словенской границе из-за ограничения, связанные с коронавирусом, застряли 120 украинцев.

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