Испанский телеканал в сюжете об отсутствии средств защиты показал респираторы с Украины

Фото: Скриншот сюжета телеканала "RTVE"

При этом не было указано, какое количество таких респираторов закупила Испания и когда это было сделано

Один из испанских телеканалов показал сюжет по телевидению о недостатке защитных средств, продемонстрировав, как с грузовиков достают респираторы украинского производства.

Как стало известно позже, речь идет о телеканал RTVE.

В частности, на видео видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом "Чистый воздух в любых условиях".

При этом пока непонятно, какое количество таких респираторов закупила Испания и когда это было сделано.

Известно, что предприятие зарегистрировано в Киеве и специализируется на разработке и изготовлении респираторов.

Ранее сообщалось, что СБУ остановила злоумышленников, которые пытались вывезти в страны ЕС 80 тыс. медицинских масок.

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Также отмечалось, что мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что на следующей неделе Киев рассчитывает получить первую партию медицинских масок - более 100 тысяч.