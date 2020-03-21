Испанский телеканал в сюжете об отсутствии средств защиты показал респираторы с Украины
При этом не было указано, какое количество таких респираторов закупила Испания и когда это было сделано
Один из испанских телеканалов показал сюжет по телевидению о недостатке защитных средств, продемонстрировав, как с грузовиков достают респираторы украинского производства.
Как стало известно позже, речь идет о телеканал RTVE.
В частности, на видео видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом "Чистый воздух в любых условиях".
При этом пока непонятно, какое количество таких респираторов закупила Испания и когда это было сделано.
Известно, что предприятие зарегистрировано в Киеве и специализируется на разработке и изготовлении респираторов.
Ранее сообщалось, что СБУ остановила злоумышленников, которые пытались вывезти в страны ЕС 80 тыс. медицинских масок.
Также отмечалось, что мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что на следующей неделе Киев рассчитывает получить первую партию медицинских масок - более 100 тысяч.