Иран согласился передать Украине черные ящики сбитого самолета "МАУ"

Маркировка районов снарядов от JACDEC, ФОТО: ISNA, REUTERS

Черные ящики можно будет передать и Франции для дополнительной экспертизы

Иран согласился передать Украине черные ящики пассажирского самолета авиакомпании "МАУ", который был сбит над Тегераном 8 января 2020 года. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

По его словам, представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ICAO в Монреале заявил о согласии официального Тегерана передать бортовые самописцы.

"Иран соглашается направить черные ящики в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - процитировал Шевченко слова Парвареша.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, во время чего было обсуждено расследование катастрофы самолета "МАУ".