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Интимные фото и издевательства одноклассников: В Херсонской области в одной из школ выявили факт кибербулинга

Фото из открытых источников

Над девушкой издевались одноклассники в течение месяца

В Новотроицкой ОТО Херсонской области правоохранители разоблачили факт издевательства одноклассников над 13-летней школьницей в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области. 

Согласно сообщению, за помощью к правоохранителям обратилась мать потерпевшей. О том, что у дочери возникли недоразумения в классе, женщина узнала в конце прошлой недели. До последнего девушка замалчивала свои проблемы.

Оказалось, что конфликт начался еще месяц назад, когда в одной из социальных сетей с девочкой начал общаться парень ее возраста. После длительной переписки он попросил прислать ее интимные фото, на что девушка согласилась.

Через некоторое время один из одноклассников показал девушке чат в мессенджере, куда она приглашена не была. В чате одноклассники высказывались в адрес девушки нецензурной бранью и пересылали между собой ее интимные фото. Девушка вспомнила, что именно эти фото она прислала новому знакомому в социальной сети.

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Эта ситуация заставила девушку замкнуться в себе, она отказалась ходить в школу и видеться с друзьями. Некоторое время родители девушки пытались разобраться в ситуации самостоятельно, а когда это не помогло – обратились в полицию. 

Как отмечается, представители ювенальной юстиции обнаружили, что переписку в соцсети с девушкой вели две ее одноклассницы. 13-летние девушки создали аккаунт парня-подростка и вели переписку с ученицей. Потом они присылали скриншоты диалогов или фотографий в ученический чат, где и насмехались над жертвой. 

Сейчас в отношении родителей несовершеннолетних обидчиц полицейские составили два административных протокола по ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях "буллинг (травля) участника образовательного процесса", а с детьми провели профилактические беседы.

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Напомним, ранее в киберполиции заявили, что из-за перехода в 2020 году на работу в формате онлайн большого количества граждан и компаний возросло количество онлайн-мошенничеств и соответственно обращений к правоохранителям.

 

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