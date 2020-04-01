"Интертелеком" лишили лицензии на 4G

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В ближайшее время компании могут запретить эксплуатацию радиоэлектронных средств

Нацкомиссия по регулированию в сфере связи и информатизации аннулировала лицензию мобильного оператора "Интертелеком" на 4G-связь в связи с неуплатой средств за выдачу лицензии.

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по регулированию в сфере связи и информатизации.

Отмечается, что "ООО" "Интернациональные телекоммуникации" не уплатило в установленном законом порядке стоимость лицензий.

Так, по состоянию на сегодня от оператора поступил в государственный бюджет Украины только 1 млн гривен, что составляет около 0,5% от суммы, которая должна быть уплачена (194,6 млн гривен) этим оператором до 10 марта 2020 года.

В комиссии отметили, что следующим шагом станет аннулирование разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств.

В свою очередь пресс-служба Министерства цифровой трансформации подчеркнула, что в октябре 2019 года "Интертелеком" совместно с "Киевстаром", Vodafone и lifecell подписал план действий о рефарминге в диапазоне 850-900 МГц для запуска 4G.

"В декабре в рамках этого плана компания подала заявление на сдачу действующих лицензий и получение новых для внедрения 4G в частотах, где она работала, и на получение новых. В феврале НКРСИ удовлетворил заявления и выставил счет, который компания не оплатила", - говорится в сообщении.

В министерстве убеждены, что теперь у "Интертелекома" есть два пути: прекратить деятельность или договариваться с НКРСИ.

"До 5 апреля компания должна освободить занятые каналы в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях, которые накладываются на 900-й диапазон", - подытожили в министерстве.

"Интертелеком" в настоящее время обжаловал решение НКРСИ об отмене лицензий в суде.

Ранее сообщалось, что Киевсовет утвердил механизмы для запуска 4G на всех станциях метрополитена.