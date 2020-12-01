Инспектора Галицкой таможни задержали за систематические взятки

Работник Галицкой таможни погорел на взятке СБУ

За смену мужчина мог незаконно заработать от 60 тысяч гривен

Инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни задержали за систематическое получение неправомерной выгоды от водителей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, чиновник организовал коррупционный механизм во время таможенного оформления. В частности, за фиксированную сумму он свободно пропускал автомобили через таможенную границу. Таким образом, за смену таможенник получал от 60 тысяч гривен. На своей должности он проработал полтора месяца и провел 15 дежурств.

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В результате мужчину задержали и открыли в отношении него уголовное производство по части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия и проверяется причастность руководства таможенного поста к коррупции.

СБУ

Напомним, недавно на Закарпатье должностных лиц таможенного пункта "Солотвино" разоблачили на создании коррупционной схемы при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией. По предварительной информации, коррупционеры получали 700 евро за машину, а за смену через таможенный пост пропускали до 10 "євроблях".