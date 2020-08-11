Информация в конфетах: Правоохранители разоблачили сотрудника СБУ и экс-военнослужащего на госизмене

Фигуранты взяты под стражу сроком на 60 суток

Задержание сотрудника СБУ и экс-военного в госизмене Фото: Офис генерального прокурора Задержание сотрудника СБУ и экс-военного в госизмене Фото: Офис генерального прокурора Задержание сотрудника СБУ и экс-военного в госизмене Фото: Офис генерального прокурора Задержание сотрудника СБУ и экс-военного в госизмене Фото: Офис генерального прокурора Задержание сотрудника СБУ и экс-военного в госизмене Фото: Офис генерального прокурора

Сотрудник СБУ и бывший военный собирали ограниченную государственную информацию для спецслужбы иностранной страны. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Офицер правоохранительного органа, на выполнение заданий так называемых "кураторов", собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал через "курьера" - военного пенсионера", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что обоих злоумышленников задержали во время передачи носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах.

Сейчас фигуранты взяты под стражу сроком на 60 суток, им сообщено о подозрении в государственной измене. В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Напомним, ранее бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Владимиру Замани объявили о подозрении в государственной измене. Так, по данным следствия, в 2012-2014 годах бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший президент Украины (Виктор Янукович) и два бывших Министров обороны Украины целенаправленно снижали обороноспособность Украины.