Информация об отказе двигателя у самолета АН-26 не соответствует действительности, – ГБР

По словам представителя ГБР, техническим расследованием занимается Минобороны

Место крушения военного самолета АН-26 ГСЧС

Информация об отказе левого двигателя АН-26, который разбился возле Чугуева Харьковской области, не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель ГСУ ГБР Максим Борчаковский во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.

По словам представителя ГБР, в индикаторе двигателя могло снизиться давление. "Была информация по снижению давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель - не соответствует действительности", - сказал Борчаковский.

При этом чиновник отметил, что обстоятельства трагедии должны установить в ходе проведения технического расследования. Этим занимается Главная инспекция Министерства обороны.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области разбился военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Одни курсант-третьекурсник выжил, а недавно вышел из шокового состояния. Вскоре его могут выписать из госпиталя.

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По данным Минобороны, причиной падения военного самолета АН-26 могло стать то, что он зацепился крылом за землю.