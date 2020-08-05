Информации об украинцах, пострадавших от взрыва в Бейруте, нет, – Шмыгаль

Глава правительства Украины Денис Шмигаль Фото из открытых источников

Известно о по меньшей мере 100 погибших

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что на данный момент нет информации о пострадавших в результате взрыва в Бейруте украинцев. Об этом он написал в своем Twitter.

“Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцах нет. Внимательно следим за ситуацией”, – написал Шмыгаль.

Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцах нет. Внимательно следим за ситуацией. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 5, 2020

Новости по теме: Глубоко шокирован: Зеленский отреагировал на взрыв в Ливане

Ранее сообщалось, что число погибших в результате двух мощных взрывов в ливанской столице Бейрут возросло - погибли по меньшей мере 100 человек.

Мощный взрыв в ливанской столице Бейрут прогремел 4 августа в районе порта. Несколько кварталов города были полностью разрушены.

По предварительной информации, взорвалось 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые хранили в порту без соблюдения мер безопасности.