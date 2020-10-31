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Илья Кива обратился к главе Минобороны в связи с информацией о поставках украинского вооружения в Азербайджан

Народный депутат Илья Кива

 Фото из открытых источников

Подтверждение информации о поставках Украиной военной продукции в Азербайджан будет означать соучастие страны в военном конфликте и ответственность за новые жертвы этой войны. Речь об этом идёт в обращении народного депутата от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Ильи Кивы на имя министра обороны Украины Андрея Тарана, обнародованном на его странице в соцсети Facebook.

"Мне стало известно о фактах поставок Украиной продукции военного назначения в Азербайджан, в частности, 30 октября очередной груз с соответствующей продукцией был направлен в Азербайджан через Турцию воздушными путями. Считаю, что поставляя боевую технику в Азербайджан, Украина принимает активное участие в военном конфликте между Азербайджаном, Арменией и Турцией и становится соучастником и виновником новых человеческих жертв в этом вооружённом конфликте", - говорится в документе.

Илья Кива также отмечает, что по имеющейся информации продолжаются переговоры о подписании новых контрактов на поставку вооружения.

"Это означает, что вооружённый конфликт будет продолжаться, а Украина становится негласным пособником в военном конфликте Азербайджана против Армении", - подчёркивает нардеп.

В этой связи Илья Кива просит главу Минобороны сообщить об основаниях и условиях поставок военной продукции, в том числе вооружения, боеприпасов, военной и специальной техники в Азербайджан в 2019-2020 гг, список этой продукции и копии контрактов с Азербайджаном.

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