Илья Кива обратился к Генпрокурору относительно преступного сговора руководства ГНС, СБУ и ОГПУ

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Генеральному прокурору Украины следует обратить внимание на сговор руководства ГНС, СБУ и ОГПУ, которые реализуют и покрывают преступные схемы, наносящие урон госбюджету. Речь об этом идёт в заявлении народного депутата от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Ильи Кивы на имя Ирины Венедиктовой, обнародованном в Телеграм-канале политика.

"В Украине создана ОПГ из чиновников высшего звена – руководителя ГНС Украины Алексея Любченко, представителей руководящего состава СБУ и заместителя Генпрокурора Алексея Симоненко, который выполняет их заказы. Безнаказанность этих лиц приводит к организации новых схем – предприятий-скруток, которые в процессе своей деятельности во время регистрации налоговых накладных осуществляют подмену номенклатуры товара. Деятельность таких предприятий возможна лишь при преступном содействии чиновников ГНС, действия которых привели к недополучению госбюджетом в июне 2020 года 2,7 млрд грн", - говорится в заявлении.

Илья Кива также отметил, что ранее по его обращению относительно действий чиновников ГНС Нацполиция начала досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1, ч.2. ст. 361, ч.1, ч.2 ст. 362 УК Украины, в котором процессуальное руководство осуществляется прокурорами Офиса Генпрокурора.

"Однако, заместитель Генпрокурора Симоненко в одностороннем порядке и без правовых оснований своим решением изменил подследственность данного уголовного правонарушения и передал его в СБУ. Это привело к прекращению процессуальных действий в расследовании уголовного производства, а значит к безнаказанности чиновников высшего звена. Хочу обратить внимание что руководитель ГНС Любченко вошёл в сговор с сотрудниками СБУ, которые пообещали ему свою поддержку и покровительство", - подчёркивает политик.

В этой связи он просит Генпрокурора взять ход расследования в этом уголовном производстве под свой контроль: "Это даст возможность не "слить" дело сотрудникам СБУ, которые вступили в преступный сговор с руководителем ГНС и заместителем Генпрокурора Симоненко", - отметил он.

Илья Кива также требует внести ведомости в ЕРДР о создании и функционировании ОПГ из чиновников высшего звена, которые наносят непоправимый урон экономике государства.

"Готов выступать главным свидетелем у этом уголовном производстве и предоставлять всю имеющуюся у меня информацию", - подытожил он.