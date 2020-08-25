Илья Кива о нападении Нацкорпуса на "Патриотов": Националисты пытаются нас запугать и уничтожить

Телеканал ZIK

В Киеве вооружённые представители Нацкорпуса и Азова совершили нападение на регионального руководителя Гражданского движения "Патриоты – За Жизнь" Олега Ширяева.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Илья Кива.

"В Киеве, на Дружбы народов, 5, представители Нацкорпуса и Азова совершили подлое нападение на членов организации "Патриоты – За Жизнь" - с целью убить, запугать, заткнуть и остановить нас в нашем желании достичь мира и правопорядка в нашей стране. 15 человек пытались выкрасть регионального руководителя Олега Ширяева и данная провокация, которая является преступлением, у них провалилась", - сказал он.

Илья Кива отметил, что это уже не первое нападение со стороны представителей этой организации, называющих себя националистами.

"Совсем недавно ветеран Азова бросил гранату в офис Полтавской горорганизации ОП-ЗЖ, тогда пострадала невинная девушка. А сегодня они перешли черту и начали активные действия по уничтожению нашей организации. Они думают, что подобными действиями вселят в нас страх, но я заверяю, что мы стоим на букве закона, порядка, дисциплины, и подобные действия лишь мотивируют нас сплачиваться и бороться", - подчеркнул политик.

В свою очередь Олег Ширяев рассказал, что среди нападавших были известные азовцы: Александр Демидов и Максим Жорин.

"Они напали и стреляли в меня. Но если они думают, что могут меня запугать и заставить уйти меня от цели, - то они ошибаются! Я буду бороться и отстаивать свои права и права моего народа!" - подчеркнул он.