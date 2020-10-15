Илья Кива: Нацполиция и ОГП должны проверить информацию о финансовых махинациях Бигуса

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Информация о возможных злоупотреблениях финансового характера со стороны журналиста Дениса Бигуса должна стать предметом проверки следователей Национальной полиции Украины и Офиса Генпрокурора. Речь об этом идёт в соответствующих обращениях народного депутата от "Оппозиционные платформы - За жизнь" Ильи Кивы, обнародованных на его странице в Facebook.

"СМИ сообщили, что Бигус является руководителем 5-ти организаций, в которых по одному сотруднику – это сам Бигус. На счета этих компаний в 2014-2020 гг. были переведены 74 млн 172 тыс. грн – грантовая помощь от Представительства ООН в Украине, Еврокомиссии, фонда Сороса "Возрождение", посольств Нидерландов и США. После поступления эти средства перечислялись приближенным людям, в частности, ФЛП Владимиру Харечко и ФЛП Евгению Воробьеву - юристам проекта "Бигус.Инфо". Средства выводятся с устойчивой периодичностью, что может свидетельствовать о скрытых трудовых отношениях и умышленном уклонении от уплаты налогов за фактически нанятых работников", - говорится в обращениях.

Илья Кива также отмечает, что согласно обнародованным в СМИ видео, у Дениса Бигуса работает более 10 журналистов, на счета Харечко и Воробьева было выведено почти 44 млн грн.

"Работодатель из зарплаты нанятых работников отчисляет в бюджет 18% налога на доход физических лиц, 1,5% военного сбора, а также 22% ЕСВ. А физическое лицо – предприниматель платит лишь 5% налога от дохода и невысокий ЕСВ. За умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, которые входят в систему налогообложения, совершенное служебным лицом предприятия, учреждения, организации, вне зависимости от формы собственности, или лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, предусмотрена ответственность согласно ст.212 УК Украины", - подчёркивается в документе.

В этой связи нардеп просит организовать проверку указанных фактов, установить обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений, и в случае подтверждения – начать уголовное производство.