Илья Кива: Если информация о сокрытии главы ГФС с места ДТП подтвердится – он должен ответить!

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Правоохранители должны расследовать обстоятельства ДТП при участии главы Государственной фискальной службы Алексея Любченко, который скрылся с места происшествия. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива, обнародовав соответствующе видео.

"В очередной раз мы становимся свидетелями тому, что нашим "высшим чинам" плевать на закон! В прошлую пятницу автомобиль главы Государственной фискальной службы Алексея Любченко ToyotaLandCruiser (АА 5129 ТІ) стал участником ДТП. Но главный фискал Украины, посчитав, вероятно, что он "выше этого" - выше закона и порядка, скрылся с места ДТП", - отметил нардеп.

Илья Кива подчеркнул, что согласно фото и видео, снятых очевидцами, Любченко пересел в автомобиль Mercedes (АА 8943 МО) и уехал.

"Он не считал нужным дождаться приезда патрульной полиции для надлежащего оформления ДТП. Более того, согласно информации, - отдал приказ своему водителю изменить номера на авто, на котором попал в аварию", - отметил он.

В этой связи нардеп обратился к руководителю патрульной полиции Киева: "Считаю, что данная информация должна быть принята во внимание правоохранителями! Такое поведение чиновников – недопустимо. Если данные подтвердятся, глава ГФС должен ответить за свои действия", - подчеркнул Илья Кива.

Политик также указал, что Любченко не упомянул данные автомобиле в своей декларации.

"Ни первое, ни второе средство передвижения Любченко в его декларации, опубликованной на сайте НАПК, не числятся. Я требую порядка! Я требую ответственности! Иначе, с такими чиновниками, наша страна погрязнет в хаосе и нищете", - подытожил Илья Кива.