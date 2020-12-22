Илья Кива: Cудья Удовиченко материально заинтересован в блокировании работы новоизбранного Полтавского горсовета

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Высший совет правосудия и правоохранители должны проверить легальность доходов судьи Полтавского окружного административного суда Сергея Удовиченко и его заинтересованность в блокировании работы Полтавского горсовета. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил на своей странице в соцсети Facebook.

"Как народный депутат я незамедлительно буду обращаться в правоохранительные органы и в Высший совет правосудия с требованием проверки судьи Сергея Удовиченко на предмет легальности его доходов, а также причастности его к созданию коррумпированной банды и возможного обогащения за счёт преступной деятельности", - заявил он.

Илья Кива отметил, что по имеющейся информации С.Удовиченко напрямую причастен к блокированию работы новоизбранного Полтавского горсовета.

"В Полтаве уже второй месяц после оглашения результатов выборов мэра города не может приступить к работе новоизбранный городской совет. Причина - судебные иски и личный интерес Удовиченко… судья делает все возможное, чтоб закончить коррупционные контракты. Для этого он идёт на беспрецедентный шаг - блокирует работу полтавской мэрии судебными тяжбами, а по-простому - вымывает остатки бюджета, понимая, что новая власть города Полтавы остановит его многолетний "бизнес"", - подчеркнул он.

По словам нардепа, этот судья на протяжении 5 последних лет контролирует и обогащается за счёт ЖКХ города.

"К сожалению, он совсем не хочет терять отрасль, которая кормит его семью. По хорошо отлаженным схемам разворовываются сотни миллионов гривен из городского бюджета: закупки, ремонты, уборка... Все это напрямую контролируется судьей. Умирающая Полтава в "заботливых" руках судьи Удовиченко", - подытожил Илья Кива.