Просто еще один день: Илон Маск прокомментировал теракт в Луцке

Бизнесмен довольно сдержанно отреагировал на события в Украине

МВД

Генеральный директор SpaceX Илон Маск отреагировал на новость The New York Times о теракте в Луцке. Комментарий появился на странице издания в Twitter.

На информацию о захвате террористом автобуса в Луцке вчера, 21 июля, Илон Маск написал, что это "Просто еще один день в 2020 году".

Комментарий Илона Маска Twitter, The New York Times

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Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади мужчина со взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками, и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Около 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.

В Харькове также задержали возможного сообщника мужчины, который 21 июля захватил в заложники пассажирский автобус в Луцке.