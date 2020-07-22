Идентифицировали тело еще одного погибшего военного на Донбассе

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Мужчину считали раненым после убийства морских пехотинцев 13 июня

В Украине установили личность погибшего на Донбассе военнослужащего, тело которого члены незаконных вооруженных формирований передали на подконтрольную правительству территорию 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Как отмечается, после проведения процедуры опознания и судебно-медицинской экспертизы, было установлено, что погибший – сержант Ярослав Журавель. Заметим, военнослужащего перед этим считали раненым, во время обстрела со стороны вооруженных формирований 13 июля эвакуационной группы вблизи населенного пункта Зайцево.

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Прощание с украинским героем пройдет в четверг, 23 июля, в селе Андреевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области. Церемония начнется в 11:00.

Напомним, накануне, 21 июля, представители незаконных вооруженных формирований передали еще одно тело погибшего военного на подконтрольную правительству Украины территорию. По предварительной информации, это третий военнослужащий, которого считали раненым после убийства морских пехотинцев.