live
Новости » События Читати новину українською

I уровень опасности: На запад Украины надвигается непогода

Фото из открытых источников

Между тем в остальных областях спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Сегодня, 18 августа, в западных регионах Украины объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По информации Укргидрометцентра, днем 18 августа в западных областях грозы (I уровень опасности, желтый)", - уточняется в сообщении.

При этом добавляется, что в остальных регионах будет наблюдаться преимущественно чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Новости по теме: Чего ждать от погоды: Синоптики дали прогноз на август

Как сообщалось, в целом в Украине сегодня без осадков, будет дождливо лишь в западных областях. Там температура днем составит от +26 до +30 градусов тепла. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Депутаты от "Слуги народа" предлагают лишать мандатов мажоритарщиков В ВРУ согласовали дату внеочередного заседания, - нардеп В Раде зарегистрировали постановление о непризнании выборов в Беларуси Стала известна предварительная дата внеочередного заседания Верховной Рады
Loading...

программы канала ZIK

Дмитрий Спивак | Hard с Влащенко | 17.08.20
Анна Герман | Ток-шоу
Местные выборы. Эпоха бедности. В каком состоянии экономика? | Ток-шоу
Наступление на СМИ. Годовщина пожара в отеле
Протестные настроения. Давление на оппозицию. Отмена выборов на Донбассе | Ток-шоу
Дела Порошенко. Цена госдачи. Карантин в деталях: Правила зонирования | Детали недели | 15.08.20