I уровень опасности: На запад Украины надвигается непогода

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Между тем в остальных областях спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Сегодня, 18 августа, в западных регионах Украины объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По информации Укргидрометцентра, днем 18 августа в западных областях грозы (I уровень опасности, желтый)", - уточняется в сообщении.

При этом добавляется, что в остальных регионах будет наблюдаться преимущественно чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Как сообщалось, в целом в Украине сегодня без осадков, будет дождливо лишь в западных областях. Там температура днем составит от +26 до +30 градусов тепла.