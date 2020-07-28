I уровень опасности: На запад Украины надвигается непогода

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Синоптики прогнозируют грозы с градом и сильным ветром

На запад Украины надвигается непогода. Об этом говорится в метеорологическом предупреждении Укргидрометцентра.

"Днем 29 июля в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - отмечается в нем.

В то же время добавляется, что в центральных, восточных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму в этот день прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Напомним, на днях синоптики обнародовали свой прогноз погоды на август. В Украине будет в целом теплее, чем обычно в последний месяц лета, однако не исключаются и первые заморозки.