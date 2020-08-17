Хотела перевоспитать: В Винницкой области мать держала на цепи 14-летнюю дочь

Мать привязала дочь цепью Национальная полиция Украины в Винницкой области

Девушка просидела на цепи два часа

В Винницкой области мать привязала цепью свою 14-летнюю дочь, потому что считала, что таким образом сможет ее перевоспитать. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Сообщение о преступлении в Чечельницкое отделение полиции поступило 15 августа. На линию 102 позвонила 14-летняя девушка и рассказала, что мать совершает в отношении нее насилие.

Впоследствии выяснилось, что 30-летняя женщина после конфликта с дочкой, с помощью цепи, ошейника и навесного замка привязала ее в доме. В таком состоянии девушка провела два часа. После того, как женщина отвязала дочь, последняя обратилась в полицию за помощью.

По словам женщины, таким образом она пыталась "перевоспитать" дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома и отказывается помогать по хозяйству. Работники ювенальной превенции и социальные службы будут изучать ситуацию в семье.

Действия женщины квалифицируются следствием по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

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Ранее сообщалось, что в Луганской области 44-летняя женщина повесила цепь на ноги своей 14-летней дочери.