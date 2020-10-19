Хотел подзаработать: Водитель "гуманитарной миссии" пытался вывезти из "ДНР" украшения и женские колготы

ГПСУ

Сейчас товар изъят для принятия правового решения

В Донецкой области в кабине грузовика, который возвращался из "гуманитарной миссии", обнаружили украшения и женские колготы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Вчера с временно оккупированной части Донецкой области через КПВВ "Новотроицкое" возвращалась колонна грузовиков, которая накануне доставляла гуманитарный груз от одной из международных организаций. Во время проверки в кабине одного из транспортных средств общая обзорная группа пограничников и представителей ГФС, которые действуют в составе Объединенных сил, обнаружила скрытые украшения из желтого металла (по предварительной информации, золота) весом 11 г и 71 пакет с женскими колготами", - говорится в сообщении.

Водитель-нарушитель признался, что хотел немного подзаработать и в Донецке приобрел эти товары на продажу. Представителями ГФС товар изъят для принятия соответствующего правового решения.

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Ранее сообщалось, что на границе Украины и Молдовы украинские пограничники нашли подводную лодку, принадлежащую контрабандистам.