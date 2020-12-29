Хорватия второй день подряд страдает от мощных землетрясений. Фото
Интенсивность колебаний сегодня достигала 6,2 балла
В Хорватии сегодня днем очередной раз за последние 2 дня произошло землетрясение, которое имело большую силу, чем то что накануне. Об этом сообщает RTL.
Как отмечается, толчки земной коры начались в 12:20 по местному времени и наблюдались по всей территории страны. Эпицентр землетрясения сейчас устанавливают эксперты.
Колебания продолжались в течение всего 20 секунд, впрочем, сопровождались несколькими волнами. Сначала жители почувствовали более сильный толчок, а затем несколько меньших по силе. Магнитуда землетрясения составляла 6,2 балла.
Больше всего пострадал район Загреба: часть домов обесточена. Местные напуганы и предпочитают оставаться на улице, избегая пребывания в помещениях.
#BREAKING 6.3-magnitude #earthquake shakes #Croatia pic.twitter.com/usQu4Lzgok— Global News (@GlbBreakNews) December 29, 2020
Напомним, что накануне в Хорватии произошло сразу 2 землетрясения. Сила первого составила 5,1 балла по шкале Рихтера, второго, произошедшего через полтора часа – 4,9 балла по шкале Рихтера.
В районе городов Петриня и Сисак в домах потрескавшиеся стены, повреждены фасады, облетела штукатурка.