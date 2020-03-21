В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Украинские полицейские в защитных масках из-за распространения нового коронавируса EPA-EFE

Накануне у местной жительницы подтвердили инфицирования коронавирусом

В субботу, 21 марта, в Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса COVID-19. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ОГА.

В частности, в начале заседания председатель ХОГА Алексей Кучер отметил, что накануне в харьковчанки было подтверждено Covid-19.

"Она находится в Киевской области, но сейчас еще не установлен круг лиц, с которыми она общалась, были среди них харьковчане. Мы сейчас этим занимаемся, но не можем терять время. С учетом этого и того, что в целом ситуация усложняется, считаем необходимым ввести от сегодня чрезвычайную ситуацию в регионе", – отметил Кучер.

В связи с этим в области было поручено рассмотреть вопрос о возможности полной остановки общественных перевозок и разработать соответствующий порядок действий.

Несмотря на это, Алексей Кучер заверил, что об’объекты критической инфраструктуры будут работать в обычном режиме, а вопрос подвоза работников этих предприятий будет решен.

Кроме этого, руководителям районов, которые граничат с Луганской и Донецкой областями было поручено подготовить план действий в случае запрета пересечения границы.

Напомним, накануне вечером, 20 марта, в Харьковской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией.