В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Накануне у местной жительницы подтвердили инфицирования коронавирусом
В субботу, 21 марта, в Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса COVID-19. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ОГА.
В частности, в начале заседания председатель ХОГА Алексей Кучер отметил, что накануне в харьковчанки было подтверждено Covid-19.
"Она находится в Киевской области, но сейчас еще не установлен круг лиц, с которыми она общалась, были среди них харьковчане. Мы сейчас этим занимаемся, но не можем терять время. С учетом этого и того, что в целом ситуация усложняется, считаем необходимым ввести от сегодня чрезвычайную ситуацию в регионе", – отметил Кучер.
В связи с этим в области было поручено рассмотреть вопрос о возможности полной остановки общественных перевозок и разработать соответствующий порядок действий.
Несмотря на это, Алексей Кучер заверил, что об’объекты критической инфраструктуры будут работать в обычном режиме, а вопрос подвоза работников этих предприятий будет решен.
Кроме этого, руководителям районов, которые граничат с Луганской и Донецкой областями было поручено подготовить план действий в случае запрета пересечения границы.
Напомним, накануне вечером, 20 марта, в Харьковской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией.